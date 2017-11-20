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Порошенко каже, що Угода про асоціацію виконана на 15%

Понеділок, 20 листопада 2017, 14:25
Версія для друку Коментарі

Президент України Петро Порошенко стверджує, що Україна виконала Угоду про асоціацію з ЄС на 15%.

Про це президент України заявив під час виступу у Дніпрі.

"Я хочу наголосити, що поки що Угода про асоціацію виконана на 15%. У нас попереду багато роботи", - сказав президент.

Порошенко підкреслив, що Угода залишається дорожньою картою українських реформ.

"Імплементація Угоди є передумовою для подальших кроків з євроінтеграції. Не треба питати, приймуть чи не приймуть Україну. Україна, згідно зі статтею 49 (Договору про ЄС - Ред.), має право на членство у ЄС. Але ми повинні відповідати критеріям і це вже залежить тільки від нас", - додав Порошенко.

Раніше віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе заявила, що низка українських секторів відстають у виконанні асоціації. 

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