Віце-прем'єр: низка українських секторів відстають у виконанні асоціації

Середа, 25 жовтня 2017, 14:04

Україна має низку проблемних секторів, в яких поки що відстає у виконанні умов Угоди про асоціацію з Європейським союзом.

Про це заявила віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе під час брифінгу у Кабміні.

"В деяких з галузей ми маємо досить суттєвий прогрес і більше 60-70% виконання. В деяких випадках ми навіть виконали зобов’язання, передбачені на 2018 рік. Але безумовно є сектори, де ми відстаємо: це і питання митниці, транспортний сектор, довкілля, соціальна політика відстає по зобов’язанням на минулі роки", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

Вона зазначила, що затверджений сьогодні урядом план заходів щодо виконання Угоди про асоціацію дозволить побачити "вузькі місця" у виконанні угоди і на яких етапах виникають затримки.

"Наприклад, дуже довго у парламенті не розглядаються певні законопроекти. Нам вдалося лише з кількома комітетами налагодити свідому роботу із просування євро інтеграційних ініціатив", - додала вона.

Раніше Климпуш-Цинцадзе повідомляла, що після затвердження плану заходів уряд запропонує Раді ухвалити спільну "дорожню карту" схвалення євроінтеграційних законодавчих ініціатив.

За її словами, це документ закріпить спільну відповідальність уряду і парламенту в їх реалізації.

Як відомо, Україна вже зараз має помітне відставання у виконанні Угоди про асоціацію, яке перетворюється на системну проблему.

Детальніше – в статті "Асоціація на роздоріжжі: чому боротьба за угоду з ЄС не припиниться 1 вересня".