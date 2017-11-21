Знайти
АКТУАЛЬНО

ЄС запровадив санкції проти "губернатора" Севастополя

РФ визнала "екстремальне" радіаційне забруднення, яке поширилося на Європу

Прем’єр Британії отримала згоду уряду вдвічі збільшити рахунок за Brexit - ЗМІ

ЄС переводить ключові агентства з Лондона до Парижа і Амстердама

Трамп включив КНДР до списку держав-спонсорів тероризму

Меркель: повторні вибори – це краще ніж уряд меншості

Орбан заявив про підтримку Ягланда у конфлікті з Україною, в Раді Європи не коментують






ЄС запровадив санкції проти "губернатора" Севастополя

Вівторок, 21 листопада 2017, 10:10
Версія для друку Коментарі

ЄС вніс у санкційний список так званого губернатора Севастополя Дмитра Овсяннікова.

Відповідне рішення опубліковане в Офіційному журналі ЄС.

"Після організації Російською Федерацією виборів губернатора в незаконно анексованому місті Севастополь 10 вересня 2017 року Рада вважає, що до списку осіб, організацій і органів, проти яких введені обмежувальні заходи, як вказано в Додатку І до Положення (ЄС) No 269/2014,  слід додати одну особу", - ідеться у повідомленні.

Овсяннікову заборонено в'їзд на територію Євросоюзу та закрито доступ до банківської системи ЄС.

У обґрунтуванні рішення вказано, що Овсянніков був обраний "губернатором Севастополя" на виборах 10 вересня 2017 року.

"28 липня 2016 року президент Путін призначив його чинним "губернатором Севастополя".

На цій посаді він працював над подальшою інтеграцією незаконно анексованого Кримського півострова до Російської Федерації і несе відповідальність за активну підтримку або здійснення дій або політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України", - ідеться у повідомленні.

У ЄС нагадують, що в 2017 році Овсянніков виступав з публічними заявами на підтримку незаконної анексії Криму і Севастополя. 

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
10:31
Лавров заявив, що США використовують терористів в Сирії "у своїх цілях"
10:19
Мінекономрозвитку запустило сайт програми ЄС із підтримки бізнесу
10:10
ЄС запровадив санкції проти "губернатора" Севастополя
09:49
Іран оголосив про поразку "Ісламської держави"
09:23
РФ визнала "екстремальне" радіаційне забруднення, яке поширилося на Європу
09:19
Більшість німців підтримують проведення нових виборів
08:43
Прем’єр Британії отримала згоду уряду вдвічі збільшити рахунок за Brexit - ЗМІ
08:13
Суд ЄС погрожує Польщі щоденними штрафами за вирубку Біловезької пущі
08:03
фото
Путін зустрівся з Асадом в Сочі і представив його керівникам Міноборони РФ
07:52
Держдеп США схвалив продаж Грузії протитанкових комплексів Javelin
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Олександр Левченко, посол в Хорватії в 2010-2017 роках

Рецепти успіху в інформаційній війні з Росією: досвід українського посла

Ситуація в Криму погіршувалася з кожним днем, ставши хітом для місцевих медіа. Але навіть за такої ситуації на ефіри до телеканалів доводилося пробиватися з боями. Медійники розуміли, що український посол коментуватиме гостро, а російська сторона нервуватиме...

Віталій Мартинюк, для Європейської правди

Безпека для Східного партнерства: які зміни варто лобіювати Україні

До саміту "Східного партнерства" Україна підходить з повністю виконаними проміжними завданнями по розділу "Безпека" та на 50% досягнутими цілями, запланованими на період до 2020 року. Це дає підстави порушувати питання про поглиблення безпекової складової партнерства.


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.

e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  