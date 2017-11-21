Україна вислала білоруського дипломата

Вівторок, 21 листопада 2017, 11:17

Міністерство закордонних справ України відповіло на недружні дії Білорусі, яка перед тим оголосила персоною нон грата радника посольства України Ігоря Скворцова.

Про це "Європейській правді" заявила речниця МЗС Мар’яна Беца.

У відповідь на таке рішення Мінська українське МЗС повідомило білоруську сторону про оголошення персоною нон грата одного зі співробітників посольства Білорусі в Україні.

"МЗС України зі свого боку, керуючись принципом взаємності, ухвалило рішення про те, щоби вислати з країни представника посольства Білорусі. Станом на даний момент він вже припинив роботу та залишив нашу державу", - заявила вона.

Як відомо, в понеділок стало відомо про оголошення персоною нон грата радника посольства України в Білорусі. Офіційний Мінськ звинуватив його у веденні розвідувальної діяльності.

Дата висилки білоруського дипломата не розголошується, але той факт, що дипломат вже залишив Україну, дозволяє припустити, що цей конфлікт стався щонайменше минулого тижня, але деталі суперечки певний час не розголошувалися.

Беца не стала уточнювати посаду та ім’я білоруського дипломата, якого українська сторона оголосила персоною нон грата. Водночас, за усталеними звичаями, "дії у відповідь" передбачають висилку дипломата з аналогічною посадою.