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Украина выслала белорусского дипломата

Вторник, 21 ноября 2017, 11:17
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Министерство иностранных дел Украины ответило на недружественные действия Беларуси, которая перед тем объявила персоной нон грата советника посольства Украины Игоря Скворцова.

Об этом "Европейской правде" заявила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

В ответ на такое решение Минска украинский МИД сообщил белорусской стороне об объявлении персоной нон грата одного из сотрудников посольства Беларуси в Украине.

"МИД Украины со своей стороны, руководствуясь принципом взаимности, принял решение о том, чтобы выслать из страны представителя посольства Беларуси. По состоянию на данный момент он уже прекратил работу и покинул нашу страну", - заявила она.

Как известно, в понедельник стало известно об объявлении персоной нон грата советника посольства Украины в Беларуси. Официальный Минск обвинил его в ведении разведывательной деятельности.

Дата высылки белорусского дипломата не разглашается, но тот факт, что дипломат уже покинул Украину, позволяет предположить, что этот конфликт произошел по меньшей мере на прошлой неделе, но детали спора некоторое время не разглашались.

Беца не стала уточнять должность и имя белорусского дипломата, которого украинская сторона объявила персоной нон грата. В то же время, по традиции, "ответные действия" предусматривают высылку дипломата с аналогичной должностью.

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