Лидер Каталонии объявил из отеля в Бельгии о начале своей избирательной кампании

Отстраненный Мадридом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон начал в Бельгии свою избирательную кампанию, призвав каталонцев выразить свое стремление к независимости.
Об этом сообщает AFP.
"Мы, каталонцы, продемонстрировали миру, что мы имеем способность и волю стать независимым государством. Поэтому 21 числа (декабря - ред.) мы должны ее (волю) ратифицировать", - сказал он.
По информации Le Soir, о начале своей необычной кампании Пучдемон заявил в гостинице в городке Оусткамп, на окраине города Брюгге.
Во время своего выступления Пучдемон также раскритиковал сепаратистские партии за отсутствие единства перед выборами.
Пучдемон, который ожидает возможной экстрадиции в Испанию, где его разыскивают по обвинению в мятеже, неповиновении и злоупотреблении государственными средствами, выдвигается от новой платформы "Junts per Catalunya" ( "Все для Каталонии").
В платформу "Junts per Catalunya" входят люди из его консервативной, сепаратистской партии PDeCAT (Каталонская Демократическая партия), а также представители гражданского общества.
Как известно, 21 декабря в Каталонии пройдут внеочередные выборы в местный парламент.
Ранее СМИ сообщали, что Пучдемон отказался получать пенсию как экс-лидер региона, так как по-прежнему считает себя главой Женералитета.
Напомним, суд Бельгии отложил до 4 декабря решение об экстрадиции каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его четырех бывших министров.