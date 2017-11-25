Лидер Каталонии объявил из отеля в Бельгии о начале своей избирательной кампании

Суббота, 25 ноября 2017, 17:57

Отстраненный Мадридом глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон начал в Бельгии свою избирательную кампанию, призвав каталонцев выразить свое стремление к независимости.

Об этом сообщает AFP.

"Мы, каталонцы, продемонстрировали миру, что мы имеем способность и волю стать независимым государством. Поэтому 21 числа (декабря - ред.) мы должны ее (волю) ратифицировать", - сказал он.

По информации Le Soir, о начале своей необычной кампании Пучдемон заявил в гостинице в городке Оусткамп, на окраине города Брюгге.

Во время своего выступления Пучдемон также раскритиковал сепаратистские партии за отсутствие единства перед выборами.

Пучдемон, который ожидает возможной экстрадиции в Испанию, где его разыскивают по обвинению в мятеже, неповиновении и злоупотреблении государственными средствами, выдвигается от новой платформы "Junts per Catalunya" ( "Все для Каталонии").

В платформу "Junts per Catalunya" входят люди из его консервативной, сепаратистской партии PDeCAT (Каталонская Демократическая партия), а также представители гражданского общества.

Как известно, 21 декабря в Каталонии пройдут внеочередные выборы в местный парламент.

Ранее СМИ сообщали, что Пучдемон отказался получать пенсию как экс-лидер региона, так как по-прежнему считает себя главой Женералитета.

Напомним, суд Бельгии отложил до 4 декабря решение об экстрадиции каталонского лидера Карлеса Пучдемона и его четырех бывших министров.