У Польщі зростає підтримка керівної партії "Право і справедливість"

Понеділок, 27 листопада 2017, 07:58

У Польщі вже 42,8% виборців підтримують керівну партію "Право і справедливість".

Про це йдеться у результатах нового опитування Estymator, повідомляє Polskie Radio.

Згідно з результатами опитування, опозиційна Громадська платформа значно відстає - 23,6% голосів.

Праворадикальну партію Kukiz'15 підтримують 9.8%, а Польську народну партію 6,4%.

Опозиційна партія "Сучасна", яка у суботу обрала нового лідера, має підтримку 6% голосів.

Участь в опитуванні, яке було проведено 23-24 листопада, взяли 1077 дорослих респондентів.

Раніше повідомлялося, що керівна партія у Польщі "Право і справедливість" здобула найвищу підтримку серед населення з часу парламентських виборів у 2015 році. Згідно з опитуванням Ipsos, керівну партію "Право і справедливість" підтримують 40% респондентів.