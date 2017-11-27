У Польщі зростає підтримка керівної партії "Право і справедливість"

У Польщі вже 42,8% виборців підтримують керівну партію "Право і справедливість".
Про це йдеться у результатах нового опитування Estymator, повідомляє Polskie Radio.
Згідно з результатами опитування, опозиційна Громадська платформа значно відстає - 23,6% голосів.
Праворадикальну партію Kukiz'15 підтримують 9.8%, а Польську народну партію 6,4%.
Опозиційна партія "Сучасна", яка у суботу обрала нового лідера, має підтримку 6% голосів.
Участь в опитуванні, яке було проведено 23-24 листопада, взяли 1077 дорослих респондентів.
Раніше повідомлялося, що керівна партія у Польщі "Право і справедливість" здобула найвищу підтримку серед населення з часу парламентських виборів у 2015 році. Згідно з опитуванням Ipsos, керівну партію "Право і справедливість" підтримують 40% респондентів.