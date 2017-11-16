Вікно можливостей для Києва: чи вдасться заморозити конфлікт із Польщею

Юрій Панченко, Європейська правда _ Четвер, 16 листопада 2017, 09:07

Фото: wyborcza.pl

Вже у п’ятницю у Кракові пройде надзвичайне засідання консультаційного комітету президентів України і Польщі.

Засідання, скликане за ініціативи Петра Порошенка, ще донедавна видавалося "останньою спробою" запобігти стрімкому погіршенню відносин України та Польщі. Адже події останніх тижнів, зокрема скандальний візит до Львова глави польського МЗС Вітольда Ващиковського, створення списку нев'їздних до Польщі українських чиновників, зрештою, заява президента Анджея Дуди про необхідність усунути з української влади політиків із "антипольськими поглядами", відкинули відносини на найгірший за останні десятиліття рівень.

Понад те, ситуація мала стійкий тренд до погіршення, тому була небезпека, що засідання консультаційного комітету у Кракові лише додасть взаємних образ.

Та за останні дні ситуація змінилася.

Тепер Україна має набагато більше підстав розраховувати на перехід від "гарячого конфлікту" до "замороженого".

Звичайно, "заморозка" гострих історичних питань не заміняє їх вирішення, але донедавна було важко сподіватися навіть на це.

Причина цієї зміни – Польща опинилася в центрі гучного міжнародного скандалу, спричиненого участю праворадикалів у марші, присвяченому Дню незалежності.

Серед 60 тисяч учасників маршу виявилося чимало праворадикалів, що прийшли із транспарантами: "Біла Європа", "Європа лише для білих", а також "Пам'ятаємо про Львів та Вільнюс". Все це, а разом із тим – нацистські витання, не могло лишитися непоміченим.

Як наслідок, польська влада отримала найгучніший міжнародний скандал.

Гучна критика з Брюсселя, нота від МЗС Ізраїлю… Виправдовуватися від звинувачень довелося і урядовцям, і навіть голові партії ПіС Ярославові Качинському. Останній засудив ультраправих, заявивши, що нинішня польська влада аж ніяк не підтримує подібні підходи.

Зрештою, цей скандал наклався на запланований розгляд "польського питання" в Європарламенті. Останню ходу євродепутати назвали "фашистською або навіть нацистською".

Можна довго дискутувати, чи несе ПіС відповідальність за такі радикальні гасла. Зрештою, саме ПіС зробив ставку на заграванні з ультраправим електоратом, а тому часткова (як мінімум) провина влади у цих подіях точно є.

Для України ці події мають насамперед практичне значення – після такого валу критики польській владі більш не потрібні нові скандали на етнічному ґрунті. Принаймні – деякий час.

І це дозволяє сподіватися на більш конструктивну позицію Варшави у діалозі з Києвом.

Наскільки тривалим буде це "вікно можливостей"? Певною мірою акцентування уваги на "українських злочинах" було відволікаючим маневром, який мав приховати складні переговори Ярослава Качинського та Анджея Дуди щодо оновленого проекту судової реформи.

Однак сторони нарешті погодили компромісний варіант – і питання внутрішніх змін має незабаром витіснити із фокусу всі інші.

Крім того, анонсована корекція польського уряду має принести заміну міністра іноземних справ. Після того, як Ярослав Качинський піддав критиці роботу МЗС, це питання вважається вирішеним.

Зважаючи, яка кількість скандалів була згенерована особисто Ващиковським, новий голова польської дипломатії на тлі попередника певний час виглядатиме "янголом-миротворцем".

Втім, анонсована корекція уряду має й ризики. Зокрема, відставки та нові призначення очікувалися у нинішній вівторок, але вкотре були перенесені.

Це означає, що Вітольд Ващиковский має ще пару тижнів для генерування скандальних заяв, які оголошуються від імені держави. А на додачу - на ситуацію можуть негативно вплинути й необережні висловлювання українських урядовців.

Попри ці ризики, шанси на призупинення ворожнечі між Києвом та Варшавою наразі виглядають набагато вищими, ніж тиждень тому.

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди"

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