Туреччина видала ордери на арешт ще понад 300 військових за зв’язки з Гюленом

Середа, 29 листопада 2017, 08:59

У Туреччині видали ордери на арешт 360 осіб за підозрою у зв'язках з проповідником Фетхуллахом Гюленом, якого Анкара вважає організатором держперевороту.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на CNN Turk.

За даними турецької прокуратури, операція зосереджена на Стамбулі, а 343 осіб, на арешт яких видано ордери, є солдатами.

Нещодавно Туреччина заарештувала 60 колишніх поліцейських, яких підозрюють у зв'язку з минулорічною спробою військового перевороту.

Нагадаємо, Фетхуллах Гюлен живе в добровільному вигнанні у США.

Турецька влада звинувачує його у веденні тривалої кампанії з метою повалення уряду країни через незаконний доступ до державних установ, зокрема військових, поліції і судових органів, створивши мережу, яку називають "паралельною державою".

Опозиційний проповідник Фетхуллах Гюлен обіцяв повернутися до Туреччини, якщо міжнародне розслідування доведе його вину.