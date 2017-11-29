У ЄС сподіваються на швидке звільнення українського журналіста Шаройка

Середа, 29 листопада 2017, 12:07

Затриманий у Мінську український журналіст Павло Шаройко має бути звільнений якнайшвидше.

Про це заявив голова представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі в коментарі журналістам у Києві, повідомляє "Укрінформ".

"Це дуже прикро. І ми сподіваємося, що цей журналіст буде звільнений якнайшвидше", - заявив Мінгареллі, коментуючи на прохання кореспондента Укрінформу затримання Шаройка у Мінську.

Як відомо, 17 листопада голова Національної суспільної телерадіокомпанії Зураб Аласанія повідомив, що у Білорусі за підозрою у шпигунстві затримали журналіста "Українського радіо" Павла Шаройка.

Шаройку закидають створення агентурної мережі у республіці. Білоруський КДБ стверджує, що після затримання Шаройко зізнався, що "є співробітником розвідки і працює під прикриттям у званні полковника". При затриманні у нього нібито знайшли копії розвідувальних повідомлень "Центру".

Затриманому у Білорусі українцеві Павлові Шаройку висунули звинувачення за статтею "шпигунство".