В ЕС надеются на скорое освобождение украинского журналиста Шаройко

Среда, 29 ноября 2017, 12:07

Задержанный в Минске украинский журналист Павел Шаройко должен быть освобожден как можно скорее.

Об этом заявил глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли в комментарии журналистам в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Это очень прискорбно. И мы надеемся, что этот журналист будет освобожден как можно скорее", - заявил Мингарелли, комментируя по просьбе корреспондента "Укринформа" задержание Шаройко в Минске.

Как известно, 17 ноября председатель Национального общественного телерадиокомпании Зураб Аласания сообщил, что в Беларуси по подозрению в шпионаже задержали журналиста "Украинского радио" Павла Шаройко.

Шаройко обвиняют в создании агентурной сети в республике. Белорусский КГБ утверждает, что после задержания Шаройко признался, что "является сотрудником разведки и работает под прикрытием в звании полковника". При задержании у него якобы нашли копии разведывательных сообщений "Центра".

Задержанному в Беларуси украинцу Павлу Шаройко предъявлено обвинение по статье "шпионаж".