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Вірменська делегація оголосила бойкот ПАЧЕС у Києві

Середа, 29 листопада 2017, 15:55
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Делегація Вірменії, яка прибула на сесію ПАЧЕС у Києві, залишила залу засідань на знак протесту проти наради, проведеної з ініціативи глави української делегації без вірменських представників. 

Про це йдеться в поширеній у середу заяві вірменської делегації, повідомляє News.am.

"До початку відкриття 50-ї ювілейної сесії Асамблеї, коли члени делегацій чекали в залі близько години, з'ясувалося, що з ініціативи генерального секретаря ПАЧЕС і керівника української делегації глави всіх делегацій були зібрані для обговорення якогось питання. Тільки керівник делегації Національного Зібрання Республіки Вірменії не був запрошений на це обговорення. Ми кваліфікуємо це як образу не тільки вірменської делегації, але і всіх делегацій і загальної структури", - йдеться у заяві.

Вірменська делегація назвала такі дії "порушенням традицій і сутності структури".

Повідомляється, що вірменська делегація покинула залу Асамблеї в знак протесту.

"Пізніше з'ясувалося, що в результаті вищезазначеного обговорення в декларацію внесено зміну про існуючі в регіоні конфлікти, що повністю суперечить комплексному принципу міжнародного права - незастосування сили і погрози силою, територіальної цілісності і права народів на вільне самовизначення.

Вірменська делегація в ПАЧЕС закликає всі делегації не піддаватися провокаціям, не ставити економічну структуру на службу політичним інтересам деяких держав, засудити таку практику і повернутися в поле конструктивної співпраці, що виходить із суті і традицій ПАЧЕС ", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, з 28 по 30 листопада у Верховній раді України проходить 50-а Генеральна асамблея Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС). Зібрання вперше проходить без участі Росії, тому що Україна, яка виступає організатором засідання, не направила запрошення російській делегації. 

Довідково: Парламентська асамблея Організації Чорноморського економічного співробітництва (ПАЧЕС) була створена 26 лютого 1993 року. До її складу входять 12 країн, а саме: Албанія, Азербайджан, Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Румунія, Росія, Сербія, Туреччина та Україна.

Народні Збори Єгипту, Кнесет Держави Ізраїль, Народні Збори Словацької Республіки, Бундестаг ФРН, Парламент Франції та Парламент Республіки Білорусь мають статус спостерігачів у ПАЧЕС.

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