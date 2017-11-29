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Армянская делегация объявила бойкот ПАЧЭС в Киеве

Среда, 29 ноября 2017, 15:55
Версия для печати Комментарии

Делегация Армении, прибывшая на сессию ПАЧЭС в Киеве, покинула зал заседаний в знак протеста против совещания, проведенного по инициативе главы украинской делегации без армянских представителей.

Об этом говорится в распространенном в среду заявлении армянской делегации, сообщает News.am.

"До начала открытия 50-й юбилейной сессии Ассамблеи, когда члены делегаций ждали в зале около часа, выяснилось, что по инициативе генерального секретаря ПАЧЭС и руководителя украинской делегации главы всех делегаций были собраны для обсуждения какого-то вопроса. Только руководитель делегации Национального собрания Республики Армении не был приглашен на это обсуждение. Мы квалифицируем это как оскорбление не только армянской делегации, но и всех делегаций и структуры в целом", - говорится в заявлении.

Армянская делегация назвала такие действия "нарушением традиций и сути структуры".

Сообщается, что армянская делегация покинула зал Ассамблеи в знак протеста.

"Позже выяснилось, что в результате вышеупомянутого обсуждения в декларацию внесены изменения о существующих в регионе конфликтах, что полностью противоречит комплексному принципу международного права - неприменение силы и угрозы силой, территориальной целостности и права народов на свободное самоопределение.

Армянская делегация в ПАЧЭС призывает все делегации не поддаваться провокациям, не ставить экономическую структуру на службу политическим интересам некоторых государств, осудить такую ​​практику и вернуться в поле конструктивного сотрудничества, что исходит из сути и традиций ПАЧЭС", - говорится в заявлении.

Напомним, с 28 по 30 ноября в Верховной раде Украины проходит 50-я Генеральная ассамблея Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Собрание впервые проходит без участия России, потому что Украина, которая выступает организатором заседания, не направила приглашение российской делегации.

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