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Хорватский генерал, который выпил яд в Гааге, умер

Среда, 29 ноября 2017, 16:02
Версия для печати Комментарии

Хорватский генерал Слободан Праляк, который выпил яд во время оглашения приговора в Гаагском суде, умер в больнице.

Об этом сообщает хорватское издание Vecernji list.

Как известно, после того как суд подтвердил его 20-летнее заключение за преступления против боснийских мусульман, Праляк выпил что-то из стакана, который пронес с собой в зал суда, заявив, что это яд.

Прежде чем выпить рюмку, он объявил, что "Праляк НЕ военный преступник", и не принимает приговора.

Заседание было немедленно прервано, а Праляку на месте оказали медицинскую помощь, после чего его срочно госпитализировали в тяжелом состоянии.

В 2013 году Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии приговорил Праляка к 20 годам лишения свободы за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов.

Праляк был осужден за военные преступления во время хорватско-боснийского конфликта 1992-94 годов. В частности, он был одним из командующих соединения, которое совершило военные преступления против боснийских мусульман в 30 муниципалитетах Боснии и Герцеговины. Кроме того, он был осужден за разрушение моста XVI века в городе Мостар.

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