Іспанський суд 1 грудня вирішить, чи відпускати арештованих політиків Каталонії

Середа, 29 листопада 2017, 16:55

Верховний суд Іспанії на 1 грудня призначив засідання, на якому розгляне клопотання каталонських політиків про звільнення.

Про це повідомляє El Pais.

28 листопада заарештований екс-віце-президент женералітату Каталонії Уріол Жункерас та екс-міністри від партії "Республіканська лівиця Каталонії" направили до Верховного суду лист, у якому погоджуються з владою Мадрида над регіоном та просять звільнення з-під варти.

Суддя Верховного суду Пабло Льярена пояснив рішення призначити засідання у п’ятницю листом політиків, які просять відпустити їх на свободу до суду.

Раніше суд визначив наступний понеділок днем розгляду апеляцій проти ув'язнення Жункераса та 7 екс-міністрів, яких звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Нагадаємо, Конституційний суд Іспанії скасував односторонню декларацію незалежності Каталонії, затверджену парламентом автономії 27 жовтня.

Під арештом перебувають сім членів відстороненого уряду Каталонії.

Відсторонений глава уряду Каталонії та четверо його соратників перебувають у Брюсселі. Іспанія видала європейський ордер на їхній арешт.