Екс-глава уряду Каталонії вважає себе легітимним, але не повертається до Барселони

П'ятниця, 03 листопада 2017, 08:07

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон назвав себе легітимним главою уряду та закликав Мадрид звільнити заарештованих екс-міністрів та віце-президента автономії.

Відеозвернення Пучдемона опубліковані на його сторінці у Twitter.

У своєму відеозверненні Пучдемон назвав легітимним уряд, який був відсторонений від влади Мадридом.

"Замість того, щоб вибирати діалог, вони (у Мадриді - Ред.) віддали перевагу насильству поліції, тюремному ув'язненню та репресіям", - заявив лідер Каталонії.

"Будучи президентом законного уряду Каталонії, я вимагаю звільнення міністрів та віце-президента Жункераса", - сказав він.

Пучдемон також закликав вести боротьбу, але "без насильства, з миром і повагою до всіх думок".

Нагадаємо, напередодні суддя Національної судової палати Іспанії наказав ув’язнити вісьмох членів відстороненого женералітату Каталонії без права застави.

Членів уряду Каталонії звинувачують у заколоті, повстанні проти уряду, розкраданні державних коштів та інших злочинів.

Як відомо, глава женералітату Карлес Пучдемон та четверо членів його уряду відмовилися з’явитися до суду і перебувають у Бельгії.