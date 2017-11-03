Экс-глава правительства Каталонии считает себя легитимным, но не возвращается в Барселону

Пятница, 03 ноября 2017, 08:07

Лидер Каталонии Карлес Пучдемон назвал себя легитимным главой правительства и призвал Мадрид освободить арестованных экс-министров и вице-президента автономии.

Видеообращения Пучдемона опубликованы на его странице в Twitter.

В своем видеообращении Пучдемон назвал легитимным правительство, которое было отстранено от власти Мадридом.

"Вместо того, чтобы выбирать диалог, они (в Мадриде - Ред.) предпочли насилие полиции, тюремное заключение и репрессии", - заявил лидер Каталонии.

"Будучи президентом законного правительства Каталонии, я требую освобождения министров и вице-президента Жункераса", - сказал он.

Пучдемон также призвал вести борьбу, но "без насилия, с миром и уважением ко всем мнениям".

Напомним, накануне судья Национальной судебной палаты Испании приказал посадить восьмерых членов отстраненного женералитата Каталонии без права залога.

Членов правительства Каталонии обвиняют в мятеже, восстании против правительства, хищении государственных средств и других преступлений.

Как известно, глава женералитата Карлес Пучдемон и четверо членов его правительства отказались явиться в суд и находятся в Бельгии.