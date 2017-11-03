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ЗМІ оприлюднили справжню причину відставки глави Міноборони Британії

П'ятниця, 03 листопада 2017, 09:04
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Сер Майкл Феллон був змушений подати у відставку з поста глави Міноборони Британії не лише через історію 15-річної давнини із журналісткою, а й через звинувачення колеги у непристойних висловлюваннях.

Така інформація з'явилася вчора вночі, повідомляє The Telegraph.

Повідомляється, що сер Феллон сказав наступне своїй колезі Андреа Ледсом, який скаржилася на холодні руки: "Я знаю, куди ви можете їх засунути, щоб їх зігріти".

Джерело, знайоме із ситуацією, стверджує, що Феллон здійснював "тактильні" дії, зокрема, обійняв пані Ледсом.

Консерваторка Андреа Ледсом - лідер Палати громад та лорд-голова Ради в другому кабінеті Мей з 2017 року.

 Андреа Ледсом

Повідомляється, що лідер Палати громад повідомила Даунінг-стріт про такі дії Феллона ще два дні тому, і наполягала на тому, що його необхідно звільнити через низку нав'язливих коментарів.

Скарга Ледсом стосується коментарів Феллона, зроблених під час засідань комітету Казначейства Палади Громад шість років тому.

Нагадаємо, глава Міноборони Британії Майкл Феллон подав у відставку на тлі скандалу про сексуальні домагання у Вестмінстері.

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