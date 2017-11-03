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СМИ обнародовали настоящую причину отставки главы Минобороны Британии

Пятница, 03 ноября 2017, 09:04
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Сэр Майкл Фэллон был вынужден подать в отставку с поста главы Минобороны Британии не только из-за истории 15-летней давности с журналисткой, но и из-за обвинений коллеги в непристойных высказываниях.

Такая информация появилась вчера ночью, сообщает The Telegraph.

Сообщается, что сэр Фэллон сказал следующее своей коллеге Андреа Ледсом, которая жаловалась на холодные руки: "Я знаю, куда вы можете их засунуть, чтобы согреть".

Источник, знакомый с ситуацией, утверждает, что Фэллон совершал "тактильные" действия, в частности, обнял госпожу Ледсом.

Консерваторка Андреа Ледсом - лидер Палаты общин и лорд-председатель Совета во втором кабинете Мэй с 2017 года.

 Андреа Ледсом

Сообщается, что лидер Палаты общин сообщила Даунинг-стрит о таких действиях Фэллона еще два дня назад, и настаивала на том, что его необходимо уволить из-за ряда навязчивых комментариев.

Жалоба Ледсом касается комментариев Фэллона, сделанных во время заседаний комитета Казначейства Палаты общин шесть лет назад.

Напомним, глава Минобороны Британии Майкл Фэллон подал в отставку на фоне скандала о сексуальных домогательствах в Вестминстере.

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