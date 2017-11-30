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У Польщі проживають 1,2 млн українських мігрантів - найбільше серед країн ЄС

Четвер, 30 листопада 2017, 12:18
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У Польщі проживають 1,2 мільйона українських мігрантів – найбільше серед країн Євросоюзу.

Про це повідомляється в дослідженні Expat Insider, інформує "Інтерфакс-Україна".

Найбільше українських мігрантів проживає в Росії, Канаді, Польща, США і Бразилії, в них сукупно в 2017 році наразі проживає понад 8 млн українців.

Понад половина мігрантів - 4,4 млн – проживають в Росії. По 1,2 млн - в Канаді і в Польщі, 940 тисяч - в США, 500 тисяч - в Бразилії.

В Італії проживає 231 тисяча українців, а в Німеччині - 230 тисяч.

У результатах дослідження не вказується, мова йде про мігрантів останніх років, громадян України або ж до статистики входять люди, які отримали громадянство країн проживання та прибули багато років тому, або їхні нащадки, які народилися вже за кордоном.

Згідно з дослідженням InterNations, більшість українських мігрантів віком близько 32 років. 57% українців за кордоном працюють, 7% - у пошуку роботи, а 6% є студентами. 18% українців зайняті в IT-індустрії.

Українські мігранти, як правило, добре освічені й володіють іноземними мовами. Українці за кордоном зазначають, що основною причиною їхньої міграції є пошук кращих умов для життя.

При цьому більшість українців констатують, що за кордоном вони заробляють набагато більше, ніж удома, що дозволяє їм робити більш суттєві грошові перекази додому.

"У першому кварталі 2017 року мігранти, що працюють в Польщі (90% з них - це українці), відправили додому за допомогою онлайн-сервісу TransferGo понад 4,3 млрд злотих - це майже на дві третини більше, ніж в минулому році... Це просто рекордна сума, яка перевищує практично на 2 млрд злотих обсяг грошових переказів у Польщу", - зазначив директор з розвитку бізнесу TransferGo Томас Снітка.

Рейтинг Expat Insider укладає InterNations, одне з найбільших міжнародних співтовариств для людей, які живуть і працюють за кордоном.

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