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В Австрії лідер партії пішов з посади через звинувачення у домаганнях

Субота, 04 листопада 2017, 15:24
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Відомий австрійський політик Петер Пілц оголосив про те, що залишає посаду новоствореної ним партії через звинувачення у сексуальних домаганнях.

Про це повідомляє The Local.

"Я завжди боровся за суворі стандартами, і ці стандарти також стосуються мене", - заявив 63-річний Пілц.

Його заява з'явилася після того, як щотижневик Falter опублікував у суботу розповідь жінки про домагання з боку Пілца.

Молода жінка розповіла газеті, що інцидент стався в 2013 році на головному щорічному дискусійному форумі в західному місті Альпбах. "Його руки були скрізь", - цитує видання розповідь жінки.

За її словами, двоє інших учасників форуму зрештою витягнули політика з приміщення.

Пілц сказав, що не пам'ятає цей інцидент, але сприйняв звинувачення "надзвичайно серйозно". Раніше він відкинув заяви, зроблені минулого тижня членом партії "Зелених", яка також звинувачувала його в домаганнях, коли він ще був в лавах партії.

Пілц був одним із засновників партії "Зелені" в 1986 році. Він залишив політсилу у липні і створив партію, яка отримала назву "Pilz List". На останніх виборах вона отримала чотири місця у парламенті.

Він сказав, що продовжуватиме консультувати "Pilz List", що складається з художників, науковців та підприємців.

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