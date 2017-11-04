В Австрии лидер партии ушел с должности из-за обвинений в домогательствах

Суббота, 04 ноября 2017, 15:24

Известный австрийский политик Петер Пилц объявил о том, что покидает пост недавно созданной им партии из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

Об этом сообщает The Local.

"Я всегда боролся за суровые стандарты, и эти стандарты также касаются меня", - заявил 63-летний Пилц.

Его заявление появилось после того, как еженедельник Falter опубликовал в субботу рассказ женщины о домогательствах со стороны Пилца.

Молодая женщина рассказала газете, что инцидент произошел в 2013 году на главном ежегодном дискуссионном форуме в западном городе Альпбах. "Его руки были везде", - цитирует издание рассказ женщины.

По ее словам, двое других участников форума в конце концов вытащили политика из помещения.

Пилц сказал, что не помнит этот инцидент, но воспринял обвинения "чрезвычайно серьезно". Ранее он отверг заявления, сделанные на прошлой неделе членом партии "Зеленых", которая также обвиняла его в домогательствах, когда он еще был в рядах партии.

Пилц был одним из основателей партии "Зеленые" в 1986 году. Он покинул политсилу в июле и создал партию, получившую название "Pilz List". На последних выборах она получила четыре места в парламенте.

Он сказал, что будет продолжать консультировать "Pilz List", состоящую из художников, ученых и предпринимателей.