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Paradise Papers: Єврокомісар з економіки закликає створити реєстр порушників

Понеділок, 06 листопада 2017, 17:36
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Європейський комісар з питань економіки П’єр Московічі назвав приголомшливими дані, представлені у документах Paradise Papers щодо ухиляння від сплати податків, та закликав до створення реєстру порушників.

Про це повідомляє BBC.

"Цей новий скандал ще раз показує, що деякі компанії та багаті особи готові зробити будь-що, щоб не платити податки", - сказав Московічі.

"У світлі цих шокуючих одкровень я закликаю держави-члени швидко створити європейський реєстр порушників, які ухиляються від податків, а також впровадити інші стримуючі заходи", - додав він.

Його зауваження з'явилися перед запланованими на вівторок переговорами між міністрами фінансів ЄС, під час яких будуть розглядатися Paradise Papers.

Нагадаємо, витік фінансових документів, що дістав назву Paradise Papers ("Райські папери"), включає 13,4 млн документів, що здебільшого належать одній провідній компанії у офшорних фінансах.

Знахідки, оприлюднені у неділю, складають лише маленьку частину того, що ще розкриється упродовж тижня. Викриття стосуватимуться податків і фінансових оборудок сотень людей і компаній, чиї імена згадуються у отриманих документах.

Багато історій зосереджені на тому, як політики, транснаціональні корпорації, знаменитості і багатії використовують складні системи трастів, фондів і "компаній-одноденок", щоб захистити свої гроші від податківців чи сховати власні справи за завісою таємниці.

У звіті Paradise Papers, що був опублікований Міжнародним консорціумом журналістських розслідувань (ICIJ), йдеться, що британська королева Єлизавета II інвестувала 10 млн фунтів ($13 млн) в офшори.

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