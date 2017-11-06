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Paradise Papers: Еврокомиссар по экономике призывает создать реестр нарушителей

Понедельник, 06 ноября 2017, 17:36
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Европейский комиссар по вопросам экономики Пьер Московиси назвал потрясающими данные, представленные в документах Paradise Papers относительно уклонения от уплаты налогов, и призвал к созданию реестра нарушителей.

Об этом сообщает BBC.

"Этот новый скандал еще раз показывает, что некоторые компании и богатые люди готовы сделать что угодно, чтобы не платить налоги", - сказал Московиси.

"В свете этих шокирующих откровений я призываю государства-члены быстро создать европейский реестр нарушителей, уклоняющихся от налогов, а также принять другие убедительные меры", - добавил он.

Его замечания появились перед намеченными на вторник переговорами между министрами финансов ЕС, во время которых будут рассматриваться Paradise Papers.

Напомним, утечка финансовых документов, получивших название Paradise Papers ("Райские бумаги"), включает 13,4 млн документов, в основном принадлежащих одной ведущей компании в сфере офшорных финансов.

Находки, обнародованные в воскресенье, составляют лишь малую часть того, что еще раскроется в течение недели. Разоблачения будут касаться налогов и финансовых сделок сотен людей и компаний, чьи имена упоминаются в полученных документах.

Многие истории сосредоточены на том, как политики, транснациональные корпорации, знаменитости и богачи используют сложные системы трастов, фондов и "компаний-однодневок", чтобы защитить свои деньги от налоговиков или скрыть собственные дела за завесой тайны.

В отчете Paradise Papers, опубликованном Международным консорциумом журналистских расследований (ICIJ), говорится, что британская королева Елизавета II инвестировала 10 млн фунтов ($13 млн) в офшоры.

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