Клімкін провів консультації з послом України після його скандальних заяв щодо Сербії

Вівторок, 07 листопада 2017, 14:55

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін провів консультації з послом України Олександром Александровичем після його скандальних заяв щодо Сербії.

Про це глава МЗС Павло Клімкін написав у Twitter. Зауважимо, що міністр не критикував, а підтримав висловлені раніше тези посла.

"На консультаціях з послом у Сербії Олександром Александровичем зосередилися на проблемах сербських найманців та незаконних контактів з окупованим Кримом", - повідомив Клімкін.

1/2 На консультаціях з Послом в Сербії @OAleksandrovych зосередилися на проблемах сербс. найманців та незаконних контактів з окупов. Кримом — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 7 листопада 2017 р.

У повідомленні, опублікованому на сайті МЗС, ідеться, що ключову увагу консультацій було зосереджено на питанні сербських найманців, які воюють на Донбасі у складі російсько-терористичних військ, та необхідності дотримання Сербією своїх міжнародно-правових зобов’язань у сфері боротьби з тероризмом.

Зауважимо, що у повідомленні МЗС немає згадки про критику, якої вимагали в Белграді. Зокрема, Сербія вимагала, щоб послу вказали на неприпустимість його поведінки, інакше проти нього буде застосовано відповідні кроки.

У МЗС наголосили, що незаконні контакти представників Сербії з окупованим Кримом викликають значне занепокоєння.

"Висловлено сподівання, що сербська сторона сповна дотримуватиметься декларованого нею принципу поваги суверенітету та територіальної цілісності України у межах міжнародно визнаних кордонів", - наголосили у МЗС.

Клімкін відзначив, що Україна звернеться до європейських друзів і партнерів стосовно проблеми сербських найманців та контактів з окупованим Кримом.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін викликав українського посла у Сербії для консультацій після його скандальних заяв щодо Сербії.

В останньому інтерв’ю балканським ЗМІ посол України Олександр Александрович заявив, що Росія використовує Сербію для дестабілізації Західних Балкан, ця країна є інструментом для знищення Європи.

В МЗС Сербії гостро розкритикували посла України Олександра Александровича за скандальні заяви про цілковиту підпорядкованість Белграда Москві і пригрозили наслідками.

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