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Фермер з Перу судиться із німецькою енергокомпанією через зміну клімату

П'ятниця, 01 грудня 2017, 09:16
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Німецький регіональний суд взяв до розгляду позов перуанського фермера, який хоче відсудити у німецької енергетичної компанії RWE збитки, спричинені кліматичними змінами в його країні.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Саул Лучано Люйя проживає в місті Уарас (Перу), якому загрожує затоплення в разі танення льодовика в Андах.

Він вимагає з RWE 17 тисяч євро на проведення превентивних заходів протипаводкового захисту, а також відшкодування понад 6000 євро, які він уже витратив на захист від повені.

Позов ґрунтується на тому, що згідно із кліматичним дослідженням 2013 року RWE відповідальна за 0,5 відсотка світових викидів CO2 "за весь період з початку індустріалізації".

Лучано Люйя й організація Germanwatch вважають, що RWE має нести пропорційну відповідальність за наслідки глобального потепління. Фермер заявив, що рішення суду є успіхом не лише для нього, а й для всіх людей, які зіштовхнулися з негативними кліматичними змінами.

Фото із сайту dw.com

Нагадаємо, 13 листопада суд нижчої інстанції у ФРН вирішив, що фермер має право на відшкодування збитків, але повинен довести, що RWE відповідає за танення льодовика та загрозу повені біля міста Уарас.

Саул Лучано Люйя став першим, хто подав позов до суду на енергетичну компанію в Європі як винуватця зміни клімату.

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