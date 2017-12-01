Ващиковський заявив про відновлення діалогу з Україною щодо ексгумації поляків

П'ятниця, 01 грудня 2017, 17:15

Міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський анонсував польсько-українські переговори щодо відновлення ексгумації поляків на території України.

Про це він заявив у інтерв’ю польському виданню wPolityce.

"Наразі є спроба повернутися до польсько-українських переговорів за участю віце-прем’єра Глінські. Така нарада запланована на 4 або 5 грудня. І ми сподіваємося, що рішення про повернення до ексгумацій буде схвалено", - повідомив дипломат.

За його словами, польська сторона "не припиняє зусиль", щоб відновити розмови.

"Ми також вважаємо, що це питання, які можна вирішити без витрат", – заявив Ващиковський.

Як відомо, Інститут національної пам’яті України ініціював мораторій на ексгумацію поляків в Україні у відповідь на вандалізм щодо українських пам’ятників на території Польщі, зокрема, на кладовищі у Грушовичах під Перемишлем.

Директор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович заявив, що Україна зможе дозволити ексгумацію останків польських жертв тоді, коли польська сторона надасть своє бачення легалізації українських пам'ятників у Польщі.

У листопаді під час засідання консультаційного комітету президентів України та Польщі було домовлено зняти мораторій на проведення пошуково-ексгумаційних робіт польських могил, введення якого стало однією з причин загострення кризи у відносинах.