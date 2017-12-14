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Парламент Британії залишив за собою останнє слово щодо фінальної Brexit-угоди

Четвер, 14 грудня 2017, 08:20
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Депутати по обидві сторони Палати громад підтримали поправку, яка надає парламенту вирішальний голос стосовно остаточної Brexit-угоди.

Про це повідомляє The Guardian.

Підтримана поправка передбачає, що підсумкова угода про умови виходу Великої Британії з Європейського союзу має бути ратифікована парламентом.

Напередодні більшістю голосів депутати, до яких також приєдналися 11 членів керівної Консервативної партії, проголосували проти позиції уряду Терези Мей.

Повідомляється, що це перша поразка уряду в парламенті з питання стосовно виходу країни з ЄС.

Голосування відбулося за день до того, як прем'єр-міністр Мей має взяти участь у саміті ЄС, на якому обговорюватиметься питання Brexit.

Нагадаємо, Європарламент 13 грудня закликав лідерів ЄС дозволити почати наступний етап переговорів щодо виходу Британії з ЄС.

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