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Меркель на саміті в Брюсселі зайняла жорстку позицію щодо санкцій проти РФ

П'ятниця, 15 грудня 2017, 13:19
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Канцлер Німеччини Ангела Меркель на саміті лідерів ЄС зайняла жорстку позицію щодо санкцій проти Росії.

Про це повідомляють дипломатичні джерела, які були присутні на саміті в Брюсселі, повідомляє видання EUobserver.

Деякі глави держав та урядів країн ЄС, імена яких не називають, переконували, що "санкції не можуть продовжуватися вічно".

Меркель відстоювала позицію, що санкції скасовувати не можна, бо це "надішле неправильний сигнал Москві".

Її підтримали інші лідери, заявивши, що послаблення санкцій стане подарунком для Путіна у той час, як він знову вирішив брати участь у виборах президента РФ у 2018 році.  

Як повідомлялося, 14 грудня лідери країн Європейського Союзу схвалили продовження економічних санкцій  проти Росії ще на шість місяців.

Формальне рішення про продовження санкцій очікується наступного тижня.

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