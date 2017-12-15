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Меркель на саммите в Брюсселе заняла жесткую позицию в отношении санкций против РФ

Пятница, 15 декабря 2017, 13:19
Версия для печати Комментарии

Канцлер Германии Ангела Меркель на саммите лидеров ЕС заняла жесткую позицию в отношении санкций против России.

Об этом сообщают дипломатические источники, которые присутствовали на саммите в Брюсселе, сообщает издание EUobserver.

Некоторые главы государств и правительств стран ЕС, имена которых не называют, убеждали, что "санкции не могут продолжаться вечно".

Меркель отстаивала позицию, что санкции отменять нельзя, потому что это "направит неверный сигнал Москве".

Ее поддержали другие лидеры, заявив, что ослабление санкций станет подарком для Путина в то время, как он снова решил участвовать в выборах президента РФ в 2018 году.

Как сообщалось, 14 декабря лидеры стран Европейского Союза одобрили продолжение экономических санкций против России еще на шесть месяцев.

Формальное решение о продлении санкций ожидается на следующей неделе.

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