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Пентагон стурбований зростанням кількості інцидентів з літаками РФ в Сирії

П'ятниця, 15 грудня 2017, 20:59
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Пентагон висловив занепокоєння з приводу збільшення числа ризикованих повітряних інцидентів за участі російських літаків в Сирії.

Про це повідомляє AFP.

Останнім із серії інцидентів стало перехоплення парою американських F-22 двох російських літаків в небі над Сирією.

Зростання кількості інцидентів відбувається внаслідок того, що територія, де коаліція під керівництвом США веде боротьбу з "Ісламською державою" в Сирії, скоротилася до 39 квадратних кілометрів навколо міста Абу-Кемаль у східній Сирії поблизу кордону з Іраком.

Сили коаліції забезпечують підтримку партнерських військ на місцях, які витіснили бойовиків ІДІЛ на схід від річки Євфрат. За усною домовленістю, росіяни, які підтримують президента Башара Аль-Асада, повинні залишатися на заході.

Полковник Деміен Пікарт, представник ВПС США на Близькому Сході, окреслив низку випадків, коли російські винищувачі літали на схід від Євфрату, не повідомляючи коаліцію.

15 листопада два літаки A-10 Warthog ледь не зіткнулися з російськими літаками. Один з пілотів А-10 повинен був "агресивно виконати захисний маневр, щоб уникнути зіткнення у повітрі".

17 листопада два F-22 перехопили російський Су-24, який тричі пролетів над коаліційними та партнерськими силами і не відповідав на запити по радіою

 "F-22 перехопили цього льотчика і були на позиції для атаки", - сказав Пікарт.

"На щастя, наші пілоти показали стриманість, але дії літака Су-24 можна було б інтерпретувати як загрозу американським силам", - додав він.

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