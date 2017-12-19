Знайти
АКТУАЛЬНО

МЗС: Генасамблея ООН схвалила найсильнішу резолюцію щодо Криму

Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму

"Підтримка України не є безумовною": в ЄС попередили про наслідки відкату реформ

Сенат Румунії проголосував за скандальну судову реформу

Естонія працює над запуском власної криптовалюти - есткоїн

Шведська компанія IKEA офіційно підтвердила вихід на український ринок

Україна звернеться до ПА НАТО через сербських найманців






Німеччина може відправити ще більше солдатів до Афганістану - міністр оборони

Вівторок, 19 грудня 2017, 19:26
Версія для друку Коментарі

Міністр оборони Німеччини заявила, що хоче збільшити німецьку присутність в Афганістані.

Про це повідомляє Reuters.

Агентство відзначає, що це перша ознака того, що Берлін може прийняти заклик США до збільшення солдатів для боротьби із бойовиками руху "Талібан".

В даний час в Афганістані дислоковано 980 німецьких солдатів, в рамках місії НАТО з підготовки афганських сил безпеки. Німецькі військові є другим за величиною національним контингентом після США.

"Солдати, і особливо тренери, кажуть мені: у нас достатньо тренерів, але ми могли б зробити значно більше, якби у нас були кращі захисні компоненти, більш високий рівень безпеки персоналу", - сказала міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляйєн в ході візиту до Афганістану.

Фон дер Ляйєн додала, що будь-яке додаткове розгортання військових має схвалити німецький парламент.

Раніше повідомлялося, що США направлять в Афганістан більше трьох тисяч військових.

ЧИТАЙ ТАКОЖ

powered by lun.ua

ОСТАННІ НОВИНИ
20:58
Президент Сербії запевнив Путіна у незмінності позиції щодо Криму
20:17
МЗС: Генасамблея ООН схвалила найсильнішу резолюцію щодо Криму
19:48
Генасамблея ООН схвалила оновлену резолюцію щодо Криму
19:26
Німеччина може відправити ще більше солдатів до Афганістану - міністр оборони
19:06
Україна за 10 місяців збільшила експорт шоколаду до ЄС на третину
18:44
"Підтримка України не є безумовною": в ЄС попередили про наслідки відкату реформ
18:28
Туреччина дозволила виїзд із країни німецькому соціологу після двох років заборони
18:18
У грецьких супермаркетах вилучають продукти через погрози про отруту
17:55
Волкер: Встановлення прямих контактів з бойовиками "ДНР" лише затягне конфлікт
17:23
В аеропорту "Рига" встановлять детектор для рідких вибухівок за 42 тис. євро
Усі новини
ПУБЛІКАЦІЇ
Тетяна Печончик, для "Європейської правди"

Нова резолюція ООН щодо Криму: десять змін, важливих для України

Це – важливий дороговказ країні, яка на четвертому році окупації досі не має стратегії повернення та реінтеграції Криму. Країні, політика якої щодо Криму часто нагадує байку про лебедя, рака і щуку, коли кримчани визнаються "нерезидентами" і потерпають від різноманітних обмежень...

Офіс віце-прем’єра з питань європейської інтеграції

Що змінює асоціація: прощання з ГОСТами та нові правила для промисловості

Звернемо увагу: дотримуватися стандартів тепер – достатньо, але не необхідно. За нової системи застосування національних стандартів стало добровільним... Хто ж проводитиме таку оцінку відповідності? Для більшості товарів ця функція покладена на самого виробника...


АВТОРИЗАЦІЯ


УВІЙТИВІДМІНИТИ
Забули пароль?
Ви можете увійти під своїм акаунтом у соціальних мережах:
Facebook   Twitter
© 2014 - 2017, Європейська правда, eurointegration.com.ua

Використання новин з сайту дозволено лише за умови посилання (гіперпосилання) на Європейську правду, www.eurointegration.com.ua.
Републікація повного тексту статей, інтерв'ю та колонок - ЗАБОРОНЕНА.
Матеріали з позначкою PROMOTED, СПЕЦПРОЕКТ, ЗА ПІДТРИМКИ публікуються на правах реклами. e-mail редакції: eupravda@gmail.com

Асоціація Торгівля Реформи Візи Рада Європи та Савченко Нато Новини ЄС Санкції
Новини Статті Інтерв'ю Експертна думка Архів Хто ми? КОНКУРС ДЛЯ ЗМІ
  
  