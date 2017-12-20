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Безвіз не скасують, однак антикорупційні результати треба втримати – єврокомісар

Середа, 20 грудня 2017, 18:41
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Європейський союз не має наміру скасовувати безвізовий режим для українців, однак Україна має вдатися до негайних дій, аби втримати досягнуті антикорупційні результати.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода повідомив єврокомісар із питань міграції Дімітріс Аврамопулос.

"Ми звітуємо про те, як функціонує безвізовий режим із країнами Західних Балкан, а також із державами "Східного партнерства". Сьогоднішня доповідь – це перша повна оцінка, яку здійснено на тлі дії нового "механізму призупинення безвізових режимів" із восьми країнами, які мають такий режим внаслідок застосування схеми візової лібералізації", - пояснив він.

За словами Аврамопулоса, в ЄС повністю налаштовані на забезпечення безвізового режиму для громадян країн Західних Балкан та країн "Східного партнерства".

"Тобто, сьогодні не йдеться про скасування безвізового режиму чи пропозицій це зробити. Але збереження безвізового режиму передбачає відповідальність, і це очевидно як для громадян, так і для відповідних органів влади. Я вітаю зусилля цих країн, спрямовані на те, щоб зберегти досягнутий прогрес, і що реформи продовжують приносити конкретні результати. Водночас потрібна й подальша робота", - заявив він.

Аврамопулос пояснив, що у ЄС очікують, що всі країни активізують свої зусилля у боротьбі з нелегальною міграцією і, особливо, в боротьбі з організованою злочинністю та корупцією.

"Зважаючи на останні події, Україна також має вдатися до негайних дій, аби втримати ті антикорупційні заходи, що були впроваджені із попередніми реформами, та забезпечити їхній подальший прогрес", - заявив він.

Раніше повідомлялося, що ЄС визнає продовження виконання критеріїв візової лібералізації Україною, однак у світлі останніх подій вимагає негайних дій задля забезпечення повноцінної імплементації і сталості реформ.

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