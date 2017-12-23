Керівник Верховного суду Польщі звинуватила владу у "державному перевороті"

Субота, 23 грудня 2017, 17:33

Голова Верховного суду Польщі Малгожата Герсдорф опублікувала відкритого листа, в якому звинуватила владу у "здійсненні перевороту" проти судочинства.

Лист публікує BBC.

Малгожата Герсдорф заявила, що, схваливши суперечливы судовы реформи, уряд йде на "краю прірви", в яку може впасти ціла країна.

"Відбувається державний переворот проти структури однієї з найважливіших інституцій країни. Він проходить без застосування війська чи силових структур, а зловживаючи законодавчими інституціями", - написала суддя.

"Я попереджаю уряд: не порушуйте соціальний контракт, написаний у формі конституції. Ви ходити краєм прірви, в яку вся нація може впасти", - вказує вона.

Нагадаємо, 20 грудня Європейська комісія вперше в історії вирішила розпочати санкційну процедуру проти Польщі через порушення верховенства права.

Комісія дала польській владі три місяці, аби вона здійснила кроки у сфері судочинства, які можуть виправити ситуацію. Якщо Польща цього не зробить, це може призвести до застосування санкцій, зокрема, до втрати голосу у ЄС.

У той же день президент Польщі Анджей Дуда підписав два закони, ухвалені парламентом в рамках суперечливої судової реформи.