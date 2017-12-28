Посол в НАТО про оборонну зброю: Буде рішення Трампа – інші уряди не забаряться

Четвер, 28 грудня 2017, 11:36

Рішення адміністрації президента США надати летальну оборонну зброю Україні має спонукати інші країни-члени Альянсу активніше надавати військово-технічну допомогу Києву для відбиття російської агресії.

Про це заявив глава місії України при НАТО Вадим Пристайко в інтерв'ю "Укрінформу".

"Незважаючи на істерію в Росії щодо нещодавнього рішення США надати певне озброєння Україні, що, на думку Кремля, зруйнує Мінські домовленості, треба нагадати, що мова ведеться про дозволи на експорт в Україну обмежених обсягів певних видів озброєнь та деталей. Рішення про масове постачання зброї, яка допомогла б відкинути російські атаки на Сході, якщо це знову відбудеться, ми все ще очікуємо", - відзначив посол.

На думку Пристайка, це рішення запізнилося.

"Ми давно мали отримати допомогу, включаючи й протитанкові та протиповітряні комплекси. Але кожна держава індивідуально та, відповідно, Альянс як їхнє об’єднання з різних причин все ще не можуть наважитись на цей крок", - сказав глава місії України при НАТО.

Як він наголосив, очевидно, що більшість членів НАТО озираються на позицію найпотужнішого союзника – Сполучених Штатiв.

"Буде рішення адміністрації Дональда Трампа – інші уряди не забаряться", - зазначив Пристайко.

Нагадаємо, нещодавно у Державному департаменті США повідомили, що Сполучені Штати нададуть Україні "посилені оборонні можливості".