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Глава британської комісії подав у відставку, звинувативши Мей у провалі соціальної політики

Неділя, 03 грудня 2017, 13:37
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Голова британської комісії з соціальної мобільності подав у відставку, звинувативши уряд у тому, що він "зациклився" на Brexit і через це не приділяє достатньо уваги соціальним проблемам країни.

Про це повідомляє Politico.

У своїй нищівній критиці дій уряду Алан Мілберн та троє інших членів комісії, які теж подали у відставку, звинуватили кабінет Терези Мей у відсутності "лідерства", щоб пройти через необхідні зміни.

"Я не ставлю під сумнів вашу особисту віру в соціальну справедливість, але я бачу мало свідчень її втілення в значимі практичні заходи", - написав Мілберн у листі до Терези Мей, пояснюючи причини відставки.

Мілберн вважає, що займатися вирішенням соціальних питань Мей заважає її надмірна увага до проблем Brexit. За його словами, Мей обіцяла створити економіку, яка працюватиме для всіх британців,  вона не в змозі виконати свої обіцянки.

Комісія з соціальної мобільності - консультативний позавідомчий державний орган, який контролює прогрес в області соціальної мобільності у Великій Британії.

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