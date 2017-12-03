Глава британской комиссии подал в отставку, обвинив Мэй в провале социальной политики

Воскресенье, 03 декабря 2017, 13:37

Глава британской комиссии по социальной мобильности подал в отставку, обвинив правительство в том, что оно "зациклилося" на Brexit и поэтому не уделяет достаточно внимания социальным проблемам страны.

Об этом сообщает Politico.

В своей сокрушительной критике действий правительства Алан Милберн и трое других членов комиссии, которые также подали в отставку, обвинили кабинет Терезы Мэй в отсутствии "лидерства", чтобы пройти через необходимые изменения.

"Я не ставлю под сомнение вашу личную веру в социальную справедливость, но я вижу мало свидетельств ее воплощения в значимые практические меры", - написал Милберн в письме Терезе Мэй, объясняя причины отставки.

Милберн считает, что заниматься решением социальных вопросов Мэй мешает ее чрезмерное внимание к проблемам Brexit. По его словам, Мэй обещала создать экономику, которая будет работать для всех британцев, но она не в состоянии выполнить свои обещания.

Комиссия по социальной мобильности - консультативный вневедомственный государственный орган, который контролирует прогресс в области социальной мобильности в Великобритании.