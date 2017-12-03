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Північна Корея каже, що Трамп благає про ядерну війну

Неділя, 03 грудня 2017, 15:11
Версія для друку Коментарі

Президент США Дональд Трамп і його адміністрація "благають про ядерну війну".

Про це у суботу заявив представник міністерства закордонних справ Північної Кореї, повідомляє СNN.

Трамп "організовує надзвичайно небезпечну ядерну авантюру на Корейському півострові", - ідеться у письмовій заяві представника міністерства, який також називає Трампа "ядерним демоном" і "порушником глобального миру".

МЗС КНДР озвучило свої коментарі напередодні спільних американських і південнокорейських військових навчань, які повинні початися в понеділок.

Очікується, що в тренуванні під назвою Vigilant Ace візьмуть участь близько 12 тисяч військовослужбовців США і 230 літаків.

Нагадаємо, нещодавно Дональд Трамп повернув Північну Корею в список держав-спонсорів терроризму. КНДР була виключена з цього списку в 2008 році.

Остання заява Пхеньяну надійшла через кілька днів після того, як Північна Корея провела випробування нової міжконтинентальної балістичної ракети.

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