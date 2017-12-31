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В Естонії назвали головні досягнення свого головування в Раді ЄС

Неділя, 31 грудня 2017, 12:48
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Міністр закордонних справ Естонії Свен Міксер задоволений тим, як вперше в новітній історії його країни пройшло головування в Раді Європейського союзу.

Підводячи підсумки головування, про це він розповів в інтерв'ю "Інтерфаксу".

"На мій погляд, головування Естонії пройшло дуже успішно. Щодо головування Естонії в ЄС ми виходили з чотирьох пріоритетів: Європа з відкритою і інноваційною економікою, безпечна і захищена Європа, цифрова Європа і вільний рух даних, а також дружня і стійка Європа", - сказав міністр.

Міксер особливо виділив "успіх саміту Східного партнерства, який увінчався прийняттям спільної декларації". У ній визначені конкретні проекти в галузі економіки, освіти, а також в цифровій сфері, "які поліпшать життя мільйонів людей і зміцнять стабільність в сусідніх з нами регіонах", - вважає міністр.

Він зазначив також, що в період головування Естонії в ЄС 25 держав Євросоюзу за ініціативою Німеччини, Франції, Італії та Іспанії вирішили зміцнити співпрацю в області оборони, збільшити свої витрати на оборону і реалізувати ряд спільних проектів, включаючи спрощення та прискорення пересування військового транспорту в Європі.

"Дуже важливим пріоритетом під час головування в ЄС була для нас цифрова сфера - за нашою ініціативою в жовтні вперше правовий акт Європейського Союзу був підписаний в цифровому форматі", - нагадав глава МЗС.

Для користувачів громадськими транскордонними послугами країнами ЄС досягнуто згоди про створення єдиних цифрових воріт, що передбачає введення принципу разового запиту даних на рівні ЄС.

З ініціативи Естонії найбільшу увагу було звернуто також на кіберзахист і кібербезпеку. У жовтні в Таллінні країни ЄС затвердили і декларацію з цифрового управління, нагадав Міксер.

Естонія очолювала Раду Європи в другій половині 2017 року. З 1 січня Раду ЄС очолить Болгарія.

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