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В Эстонии назвали главные достижения своего председательства в Совете ЕС

Воскресенье, 31 декабря 2017, 12:48
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Министр иностранных дел Эстонии Свен Миксер  доволен тем, как впервые в новейшей истории его страны прошло председательство в Совете Европейского союза.

Подводя итоги председательства, об этом он сказал в интервью "Интерфаксу".

"На мой взгляд, председательство Эстонии прошло очень успешно. В отношении председательства Эстонии в ЕС мы исходили из четырех приоритетов: Европа с открытой и инновационной экономикой, безопасная и защищенная Европа, цифровая Европа и свободное движение данных, а также дружественная и устойчивая Европа", - от метил министр.

Миксер особо выделил "успех саммита Восточного партнерства, который увенчался принятием совместной декларации". В ней обозначены конкретные проекты в области экономики, образования, а также в цифровой сфере, "которые улучшат жизнь миллионов людей и укрепят стабильность в соседних с нами регионах", - считает министр.

Он отметил также, что в период председательства Эстонии в ЕС 25 государств Евросоюза по инициативе Германии, Франции, Италии и Испании решили укрепить сотрудничество в области обороны, увеличить свои расходы на оборону и провести в жизнь ряд совместных проектов, включая упрощение и ускорение передвижения военного транспорта в Европе.

"Очень важным приоритетом во время председательства в ЕС была для нас цифровая сфера - по нашей инициативе в октябре впервые правовой акт Европейского Союза был подписан в цифровом формате", - напомнил глава МИД.

Для пользователей общественными трансграничными услугами странами ЕС достигнуто соглашение о создании единых цифровых ворот, которое предусматривает введение принципа разового запроса данных на уровне ЕС.

По инициативе Эстонии наибольшее внимание было обращено также на киберзащиту и кибербезопасность. В октябре в Таллинне страны ЕС утвердили и декларацию по цифровому управлению, напомнил Миксер.

Эстония возглавляла Совет Европы во второй половине 2017 года. С 1 января Совет ЕС возглавит Болгария.

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