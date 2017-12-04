В МЗС РФ звинуватили США у спробах втягнути Балкани в НАТО

Понеділок, 04 грудня 2017, 09:48

США використовують політичний тиск, щоб "втягнути" балканські країни в НАТО.

Про це заявив в інтерв'ю РИА "Новости" директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС Росії Андрій Келін.

За його словами, основні зусилля з Вашингтона зараз "спрямовані на те, щоб повністю опанувати західні Балкани, і слідом за Чорногорією втягнути в свою орбіту і інші країни".

Келін зазначив, що крім політичного тиску Сполучені Штати втручаються у внутрішні справи держав, порушуючи "Гельсінські принципи".

"Ми це сприймаємо зовсім не спокійно, тому що будь-яка хвиля розширення НАТО, тим більше в умовах поганих відносин, які існують зараз, є додатковим ускладнюючим фактором для європейської безпеки", — підкреслив він.

Як відомо, на початку червня цього року Чорногорія офіційно стала 29-м членом НАТО попри критику з боку РФ і намагання зірвати цей процес.