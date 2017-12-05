ЄС затвердив чорний список "податкових гаваней" з 17 країн

Вівторок, 05 грудня 2017, 15:21

Міністри фінансів країн ЄС у вівторок затвердили "чорний список" податкових гаваней, до якого увійшли 17 юрисдикцій за межами Євросоюзу.

Про це заявив міністр економіки та фінансів Франції Бруно Ле Мейр, повідомляє Le Figaro.

"Сьогодні ми прийняли на рівні ЄС перелік країн, які не роблять того, що необхідно для боротьби з ухиленням від сплати податків. Цей список є чорним списком, що включає 17 держав", - сказав Ле Мейр.

За інформацією Reuters, до "чорного списку" увійшли наступні країни та території: Американське Самоа, Бахрейн, Барбадос, Гренада, Гуам, Південна Корея, Макао, Маршаллові Острови, Монголія, Намібія, Палау, Панама, Сент-Люсія, Самоа, Тринідад і Тобаго, Туніс і Об'єднані Арабські Емірати.

Ле Мейр зазначив, що 47 інших юрисдикцій включені до загального "сірого" списку країн, які в даний час не відповідають стандартам ЄС, але взяли на себе зобов'язання змінити свої податкові правила.

Офіційне рішення та перелік країн мають опублікувати пізніше на сайті Ради ЄС.

ЄС прийняв рішення створити єдиний "чорний список" після чергового витоку офшорних документів під назвою Panama Papers.

На даний момент у кожної держави ЄС є свої списки юрисдикцій, які слабо узгоджуються у податкових питаннях. Критерії визначення "податкової гавані" сильно розрізняються серед держав ЄС, а деякі з них не допускають будь-яких юрисдикцій в своїх національних чорних списках.