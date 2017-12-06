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У Польщі затримали екс-главу контррозвідки через співпрацю з ФСБ

Середа, 06 грудня 2017, 11:04
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Військова жандармерія Польщі затримала колишнього главу Служби військової контррозвідки Пьотра Питля у справі співпраці контррозвідки з російською ФСБ.

Про це повідомляє RMF 24.

Речник окружної прокуратури у Варшаві Лукаш Лапчинський повідомив, що прокуратура рекомендувала військовій жандармерії затримати Питля, оскільки йому мають змінити звинувачення у рамках розслідування співпраці Служби військової контррозвідки з спецслужбою іншої держави.

Сьогодні Пьотр Питель має бути доставлений до прокуратури.

За неофіційними даними, Питля затримали, оскільки напередодні він не з’явився на допит до прокуратури через погане самопочуття.

Рік тому щодо генерала Пьотра Питля висунули звинувачення у перевищенні повноважень у співпраці з російською ФСБ. У березні у цій справі прокуратура допитала колишнього прем’єра Польщі, а нині главу Європейської Ради Дональда Туска.

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