В Польше задержали экс-главу контрразведки за сотрудничество с ФСБ

Среда, 06 декабря 2017, 11:04

Военная жандармерия Польши задержала бывшего главу Службы военной контрразведки Петра Пытеля в деле сотрудничества контрразведки с российской ФСБ.

Об этом сообщает RMF 24.

Представитель окружной прокуратуры в Варшаве Лукаш Лапчинский сообщил, что прокуратура рекомендовала военной жандармерии задержать Пытеля, поскольку ему должны изменить обвинение в рамках расследования сотрудничества Службы военной контрразведки со спецслужбой другого государства.

Сегодня Петр Пытель должен быть доставлен в прокуратуру.

По неофициальным данным, Пытеля задержали, поскольку накануне он не явился на допрос в прокуратуру из-за плохого самочувствия.

Год назад генералу Петру Пытелю предъявлены обвинения в превышении полномочий в сотрудничестве с российской ФСБ. В марте в этом деле прокуратура допросила бывшего премьера Польши, а ныне главу Европейского совета Дональда Туска.