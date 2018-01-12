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В ООН назвали Трампа расистом за порівняння країн Африки зі "смердючими дірами"

П'ятниця, 12 січня 2018, 13:58
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У Відомстві ООН з прав людини вважають ганебними коментарі президента США Дональда Трампа про Гаїті та країни Африки.

Про це повідомляє The Associated Press.

У Відомстві ООН з прав людини заявили, що вживання Трампом лайливих слів, щоб описати Африку та інші країни потенційно можуть "завдати шкоди та негативно вплинути на життя багатьох людей."

"Не можна називати цілі країни та континенти "смердючими дірами", - сказав Рупер Колвіль, речник бюро ООН.

Колвіль заявив, що коментарі Трампа, якщо вони будуть підтверджені, є "шокуючими й ганебними".

"Пробачте, але такі слова може казати лише расист", - додав він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час наради в Білому домі назвав Гаїті та африканські країни, звідки до США прибувають мігранти, "смердючими дірами" (shithole).

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