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В Туреччині заарештували ще одного підозрюваного в убивстві російського посла

П'ятниця, 12 січня 2018, 18:54
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Сили безпеки Туреччини заарештували ще одного підозрюваного в ході розслідування вбивства посла Росії в Туреччині Андрія Карлова.

Про це повідомляє Daily Sabah.

Затриманий - колишній співробітник Управління інформаційно-комунікаційних технологій. Йому пред'явлено звинувачення в "співучасті в організації умисного вбивства".

Напередодні турецька поліція заарештувала чоловіка, який, за її твердженням, зіграв ключову роль в організації вбивства Карлова. Підозрюваний, вже ув'язнений раніше за членство в організації ісламського проповідника Фетхуллаха Гюлена FETÖ, був повторно заарештований за участь в убивстві посла Росії.

Нагадаємо, напад на посла Росії в Анкарі Андрія Карлова відбувся 19 грудня 2016 року під час виступу на відкритті виставки, організованої спільними зусиллями посольства Росії в Анкарі та муніципалітету столичного району Чанкая.

Нападник – Мевлют Мерт Алтинташ - був убитий в ході операції поліції. Російський посол помер від отриманих поранень. 

Прокурори стверджують, що Алтинташ особисто знав клірика Фетхуллаха Гюлена, якого Анкара звинувачує у організації спроби військового перевороту у липні 2016 року.

П’ятеро осіб, включно з трьома офіцерами поліції, було заарештовано в ході розслідування вбивства Карлова. 

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