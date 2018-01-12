В Турции арестовали еще одного подозреваемого в убийстве российского посла

Пятница, 12 января 2018, 18:54

Силы безопасности Турции арестовали еще одного подозреваемого в ходе расследования убийства посла России в Турции Андрея Карлова.

Об этом сообщает Daily Sabah.

Задержанный - бывший сотрудник Управления информационно-коммуникационных технологий. Ему предъявлено обвинение в "соучастии в организации умышленного убийства".

Накануне турецкая полиция арестовала мужчину, который, по ее утверждению, сыграл ключевую роль в организации убийства Карлова. Подозреваемый уже был арестован раньше за членство в организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена FETÖ был повторно арестован за участие в убийстве посла России.

Напомним, нападение на посла России в Анкаре Андрея Карлова состоялося 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии выставки, организованной совместными усилиями посольства России в Анкаре и муниципалитета столичного района Чанкая.

Нападающий - Мевлют Мерт Алтынташ - был убит в ходе операции полиции. Российский посол скончался от полученных ранений.

Прокуроры утверждают, что Алтынташ лично знал клирика Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки военного переворота в июле 2016 года.

Пять человек, включая трех офицеров полиции, были арестованы в ходе расследования убийства Карлова.