Прем’єр Чехії розкритикував Femen за інцидент з Земаном: у нас не Росія

П'ятниця, 12 січня 2018, 19:15

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш назвав інцидент з активісткою Femen, що накинулася на президента Мілоша Земана на виборчій дільниці, неприйнятним.

Про це повідомляє видання Aktualne.

За його словами, подібні інциденти шкодять репутації Чехії за кордоном.

"У нас тут не Росія, і у нас вільні вибори. Люди висловлюють свою думку тим, що ідуть на виборчі дільниці" - сказав Бабіш.

Нагадаємо, напівоголена активістка Femen Ангеліна Діаш з криком "Земан – путінська шльондра!" накинулася на президента Чехії Мілоша Земана, коли той прибув на дільницю для голосування у Празі.

Як відомо, у Чехії сьогодні розпочався перший тур президентських виборів. За останніми опитуваннями, лідером гонки є чинний президент Мілош Земан.

Детальніше про президентські вибори у Чехії читайте у статті "Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії".