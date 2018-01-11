Крим, алкоголь та гра з фікусом: як проросійський Земан йде до перемоги на виборах у Чехії

Юрій Панченко, Європейська правда, Прага _ Четвер, 11 січня 2018, 14:30

"Викидайте недопалки сюди" – написано на сміттєвому баку неподалік центру Праги. Все б нічого, але цей напис супроводжується портретом чинного президента Мілоша Земана із цигаркою. Щоб додатково проілюструвати свою "любов" до президента, хтось випалив портрету око недопалком.

Виборча кампанія у Чехії добігає свого завершення, 12-13 січня тут відбудеться перший тур президентських виборів. Рейтинги свідчать, що голова держави має шанси залишитися на цій посаду на другий термін.

У першому турі він може набрати 42,5%, свідчать останні опитування.

Попри те, що президент у Чехії – радше церемоніальна фігура, чинний глава держави постійно був у центрі уваги як всередині країни, так і за кордоном. Таку можливість йому дають скандали. Земан невпинно когось критикує – політиків, євробюрократів, мігрантів, геїв – створивши собі імідж захисника простих людей.

А ще він дружить із Володимиром Путіним, критикує антиросійські санкції та пропонує пробачити Росії анексію Криму, виплативши Україні грошову компенсацію.

Так, чеський президент не формує зовнішню політику держави, але й недооцінювати його вплив не варто.

Прем’єр-міністр Чехії особисто залежить від президента. Новий уряд на чолі з олігархом Андреєм Бабішем ніяк не може заручитися підтримкою більшості парламенту, але підтримка з боку президента допомогає Бабішу залишатися біля керма.

У разі перемоги Земана на виборах шанси Бабіша і надалі керувати країною суттєво зростуть. Натомість президент отримає можливість лобіювати свої ідеї в уряді.





Всі проти Земана

На щастя, переобранню проросійського президента раді далеко не всі.

Земану 73 роки, і він у дуже поганій формі.

Останнім часом ключові протокольні процедури у президентському палаці переписали таким чином, щоб дати президенту можливість виконувати їх сидячи.

Попри це, Мілош Земан переконує, що з ним усе добре. Доказом цього, на думку чеського президента, є вживання цигарок та міцних напоїв – він переконує, що, як і раніше, вживає їх щодня та зменшувати дози не збирається.

Та питання не лише в його здоров’ї.

Звички та дії чинного президента Чехії шокують багатьох.

Посол України у Чехії Євген Перебийніс згадує, що після скандальної заяви Земана про продаж Криму до посольства надійшли сотні листів – чехи вибачалися за свого президента. Серед інших такий лист надіслав і Міхал Горачек – чинний кандидат у президенти, який, згідно з опитуваннями, може посісти третє місце з підтримкою на рівні 12,5%.

Так, рейтинг Мілоша Земана – дуже високий, але є питання, чи зросте він до другого туру.

Дії Земана гостро критикують, фактично, всі кандидати. Це дає надію, що кандидат, який пройде разом із ним до фінального голосування, зможе об’єднати всі протестні голоси та виграти.



Їржі Драгош

Цим кандидатом є колишній президент Чеської академії наук Їржі Драгош. Він – повна протилежність чинному президенту. Головний суперник Земана цілком підтримує санкції проти Росії та виступає проти референдуму про вихід Чехії з ЄС.

Люди, що спілкувалися із ним, одностайні – Драгош цілком розуміє, що відбувається в Україні, та не дослухається до російської пропаганди. Щоправда, на відміну від низки інших кандидатів, Драгош утримується від гучних заяв з цього приводу. Втім, це можна пояснити виборчою стратегією, яка потребує залучення і голосів симпатиків РФ.

А найголовніше, згідно з останніми соціологічними опитуваннями, Драгош, який набирає у першому турі 27,5%, у другому має здолати Земана з невеликою перевагою – 48,5% проти 44%.

Отже, нині Земан йде до перемоги, але може втратити її у другому турі.

Та це не означає, що небезпека минула.

Всупереч опитуванням, букмекери все ж більше вірять у перемогу Земана. Таку думку поділяє й політичний оглядач чеської газети Hospodářské noviny Петр Хонзейк. «Неприємно, але треба бути реалістом. На минулих виборах перед першим туром Земан мав 36% – і виграв. Нині він має більш ніж 40%. Це дуже високий результат, щоб його перебити», – вважає журналіст.

Об’єднати голоси скептичних до Земана виборців не так вже й легко.

Соціологи кажуть, що шанси перемогти Земана має лише один кандидат, Драгош. Приміром, якщо у другий тур увійде той самий Горачек, то він програє Земану з рахунком 46% проти 48,5%.

Саме тому перший тур є вкрай принциповим. «Серед більшості моїх друзів зараз ключова дилема – голосувати розумом чи серцем. Хочеться підтримати у першому турі когось із непрохідних кандидатів, серед яких є дуже достойні люди. Але розум підказує, що головне – не дати Земану отримати у другому турі зручного суперника», – розповідає інший журналіст Hospodářské noviny Ондра Сукуп.

Так вважає чеська еліта.

А от для пересічного виборця це не є аж надто очевидним. Зокрема – через доволі бідну (у прямому сенсі цього слова) виборчу кампанію Їржі Драгоша.





Непомітні вибори

На відміну від парламентських виборів, що відбулися в листопаді, президентська кампанія проходить майже непомітно.

Лише двоє кандидатів ведуть потужну агітацію з використанням плакатів та білбордів.

Перший із них – сам Мілош Земан. Він на початку заявляв, що впевнений у своїй перемозі і не збирається вкладатися у рекламу. Та згодом таємничі друзі Земана оплатили розміщення білбордів із портретом президента та гаслом «Знову Земан». У самого чеського президента не коментують, хто фінансував цю рекламу та скільки це коштувало.

Другий кандидат, який не шкодує коштів на рекламу – колишній прем’єр-міністр Мірек Тополанек. Білборди з його обличчям обіцяють чехам «сильного президента».

Тополанек висунув свою кандидатуру в останній момент і таке рішення є дуже дивним.

Попри високу впізнаваність, він не є популярним політиком. Його рейтинг – лише 6%. Натомість гучні корупційні скандали часів прем’єрства дали йому унікально високий антирейтинг, навіть вищий, ніж у Земана.

Цікавий момент – за даними чеських ЗМІ, виборчу кампанію Тополанека фінансує найбагатша людина Чехії Петр Келлнер, який раніше фінансував кампанію Земана. Через це чеські експерти припускають, що екс-прем’єр виступає технічним кандидатом Земана, адже у разі його виходу в другий тур перемога чинного президента гарантована.

Решта кандидатів обирає економніші кампанії – дорогу рекламу вони заміняють або листівками, які роздають перед торговельними центрами, або ж особистими зустрічами з виборцями.

Білборди від Драгоша за час кампанії також були, але їх кількість – незрівняно менша.

Інколи на допомогу приходять чехи-ентузіасти. Показова картина: у книжковому магазині висить великий рекламний плакат книги-роздумів Їржі Драгоша. Кореспондент ЄП хотів купити цю книгу, та почув несподівану відповідь власника книгарні: «А в мене їх немає. Я просто повісив цей плакат, щоб показати, що ми не любимо Земана».





В очікуванні компромату

Водночас "у телевізорі" точиться реальна передвиборча боротьба. У чеських реаліях для цього не обов’язково потрібно мати рекламний бюджет.

Політичні дебати за участю кандидатів показують ледь не всі чеські телеканали. Щоб відрізнятися від конкурентів, канали шукають свою родзинку – були і дебати потенційних перших леді, і публічна перевірка знання кандидатами англійської мови.

Щоправда, цікавими такі експерименти назвати важко

Річ у тім, що ключовий кандидат, Земан, відмовився від участі в усіх дебатах.

«Трохи дивно, коли лідер перегонів ігнорує дебати, але Земану вони нічого не додадуть – навпаки, можуть дорого коштувати. Земан може втратити голоси через дебати, а тому піде на них лише у випадку, якщо ситуація перед другим туром буде для нього загрозливою», – прогнозує Петр Хонзейк.

Тому у штабі чинного президента зробили ставку на інше.

Пропрезидентські ЗМІ зараз активно «працюють над іміджем» ключових конкурентів Земана. Зокрема, їхніми стараннями до Драгоша приліпилося прізвисько Фікус – натякаючи на "непомітність", нехаризматичність вченого.

Показовий приклад: пропрезидентський телеканал TV Barrandov поставив умову, що на дебатах усі кандидати мають виступати особисто... окрім Земана, якого мав представляти прес-секретар.

Драгош відмовився від участі у такому шоу. У відповідь речник Земана приніс до студії фікус, демонстративно поставивши вазон на місце, де мав сидіти опозиційний кандидат, і телекомпанія дозволила йому це зробити.

Президентська кампанія досі обходилася без справді гучних скандалів; історія з фікусом – ледь не єдиний приклад. Втім, не виключено, що перед другим туром це зміниться – саме така стратегія властива Земану.

«На минулих виборах Земан програвав Карлу Шварценбергу, однак перед другим туром у газетах з’явилися рекламні матеріали про те, що, мовляв, дружина Шварценберга – з родини з нацистськими традиціями, а сам він хоче віддати Судети Німеччині.

Звісно ж, це була нісенітниця, за яку згодом наклали штраф на формального замовника реклами – якогось юриста. Але цей піар вплинув на результати виборів! Подібного варто чекати й зараз, між першим та другим турами», – прогнозує Ондра Сукуп.

Схожу оцінку неофіційно озвучив й один із чеських політологів: «По суті, у вибори Чехія ще не увійшла. Перемога Земана вкрай потрібна Кремлю. Якщо там побачать, що ця мета під загрозою – завжди знайдуть можливість допомогти компроматом на конкурентів, справжнім або вигаданим».

Автор: Юрій Панченко,

редактор "Європейської правди",

з Праги