До Естонії на навчання прибули 12 винищувачів США

Неділя, 14 січня 2018, 17:56

У неділю, 14 січня, на естонській авіабазі в Емарі приземлилися 12 літаків F-16 112-й ескадрильї Національної гвардії Огайо ВПС США, щоб взяти участь в міжнародних навчаннях.

Про це повідомляє естонський мовник ERR з посиланням на прес-службу Генштабу Сил оборони Естонії

Винищувачі прилетіли в Емарі з американської авіабази Толедо, не роблячи зупинок по шляху.

За словами виконуючого обов'язки командувача ВПС Естонії, полковника Рійво Валга, одна з цілей майбутніх навчань - відточити майстерність в повітряних широкомасштабних операціях. На допомогу в цих навчаннях прийдуть і досвідчені авіанавідники з Бельгії.

Навчання триватимуть до середини березня. Вправи "повітря-повітря" пройдуть в призначених для цього тренувальних зонах на островах і в Західній Естонії на висотах не нижче 1,5 км. Вправи "повітря-земля" будуть проходити на центральному полігоні Сил оборони, в його околицях можливі польоти і на низьких висотах.

F-16 Fighting Falcon - американський багатофункціональний легкий винищувач четвертого покоління.